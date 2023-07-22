«Урал» с португальским акцентом

В субботу, 22 июля, футбольный клуб «Урал» открывает сезон игрой с ЦСКА. Перед новым сезоном ФК подписал пять новых игроков: россиян Тимура Аюпова и Игоря Дмитриева, бразильцев Гильерме Шеттине и Итало, а также португальца Кики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игроки ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В начале июня в уральский клуб пришел опорный полузащитник Тимур Аюпов. Футболист покинул ФК «Оренбург», в котором за четыре года провел 108 матчей. В прошедшем сезоне он выходил на поле 23 раза и забил четыре мяча.

«Я свой функционал оцениваю так: от штрафной до штрафной, бокс-ту-бокс. Когда ты должен успевать помогать и сзади, и впереди, создавая голевые моменты»,— описывал полузащитник свою роль на поле.

Тимур Аюпов уже успел отличиться за «Урал», открыв счет в товарищеском матче с узбекским «Нефтчи». Кстати, среди нынешних новичков этот футболист считается самым дорогим. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.

Состав «Урала» пополнил левый вингер Игорь Дмитриев, сын чемпиона СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергея Дмитриева. С 2021 года 18-летний игрок выступал за ФК «Ленинградец», где в общей сложности провел 48 матчей. В прошедшем сезоне он вышел на поле 26 раз, забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Кроме того, футболист был задействован в молодежной сборной России, за которую отыграл два матча.

Конкуренцию Алексею Каштанову на позиции чистого форварда должен составить Гильерме Шеттине, центральный нападающий из Бразилии. 27-летний футболист в прошлом сезоне выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды (принадлежал португальской «Браге»). Участвовал в 21 матче, стал автором восьми голов и трех голевых передач. В товарищеском матче с «Нефтчи» забил дебютный гол за «Урал», сделав счет 3:0.

Вторым бразильским новичком в уральском клубе стал центральный защитник Итало. В прошлом сезоне он выступал за португальскую «Санту-Клару», провел 14 матчей. В начале июля у Итало произошел приступ аппендицита. Операция прошла успешно, но к тренировкам игрок сможет приступить лишь в августе.

Оборону уральской команды должен усилить португальский левый защитник Кики. 28-летний футболист с 2019 года выступал за португальскую команду «Визела», где в общей сложности провел 97 матчей. В прошедшем сезоне он вышел на поле 28 раз, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Летнее трансферное окно (время, когда клубы могут менять и подписывать игроков) до сих пор открыто и останется таким до 14 сентября.

В первом матче нового сезона «Урал» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 22 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 15:00.

Виталий Красиков