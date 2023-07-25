«Урал» в первом матче Кубка России проиграл в Москве «Локомотиву»

Футбольный клуб «Урал» в первом матче Fonbet Кубка России проиграл московскому «Локомотиву». Игра проходила в Москве на «РЖД Арене» и закончилась со счетом 2:1 (1:1). За матчем наблюдали 7,8 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На 8 минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счет. На 34 минуте Вильсон Изидор его сравнял, а на 49 минуте Наир Тикнизян вывел хозяев вперед, пробив в касание после подачи с фланга.

В следующей игре Кубка уральская команда встретится с «Ростовом». Матч пройдет на «Екатеринбург Арене» 8 августа.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находится в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином».

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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