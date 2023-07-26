Владельцев пострадавших от обстрела домов в Белгороде освободили от земельного и имущественного налогов

Депутаты Белгородского городского совета приняли решение освободить от уплаты налогов на землю и имущество физических лиц за 2022 и 2023 годы тех горожан, чье имущество утрачено в результате обстрелов со стороны Украины.

Как сообщили в совете, сведения о объектах за налоговый период 2022 года будут переданы в налоговую службу не позднее 1 сентября, а за текущий год — не позднее 1 марта 2024-го. Льгота определяется на период с момента повреждения до даты прекращения права собственности на утраченное имущество.

С инициативой освободить горожан от уплаты налогов за нежилые объекты недвижимости, которые подверглись обстрелам, ранее выступил губернатор Вячеслав Гладков. По решению горсовета, новая норма распространяется и на жилые, и на нежилые объекты. «На мой взгляд, это оправданное решение, и очень важно, что этой налоговой льготой сможет воспользоваться большее количество пострадавших людей. Инициатива депутатов областного центра является примером для других муниципалитетов области»,— говорит председатель Общественного совета при Управлении ФНС России по Белгородской области Сергей Кравцов.

В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что после обстрелов со стороны Украины ремонта требуют более 1200 квартир и домов. Он оценивал стоимость восстановления пострадавшей недвижимости в 20 млрд руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж