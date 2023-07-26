МОК решил не ставить дедлайны по решению о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Решение об участии спортсменов из России и Белоруссии в летней Олимпиаде-2024 в Париже не будет рассматриваться на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре, заявил журналистам глава комитета Томас Бах.

По его словам, решение вопроса о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024 будет зависеть от «развития ситуации». Как уточнил господин Бах, никаких строгих дедлайнов по срокам решения этого вопроса МОК ставить не станет. «Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий»,— пояснил глава МОК (цитата по ТАСС).

Томах Бах подчеркнул, что МОК при принятии решения о судьбе российских и белорусских спортсменов будет руководствоваться итогами квалификационных соревнований, а также «проанализируют все практики» спортивных федераций по допуску атлетов.

Ранее, 23 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России». До этого, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить к участию не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе.

В феврале министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде-2024 в Париже.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Он бы МОК, но не зовёт».

Александр Кислов