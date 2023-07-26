Суд в Ленобласти отказался отправлять под арест первого замглавы Луги по делу об обрушении моста

Городской суд города Луги Ленинградской области отказался отправлять под арест первого заместителя главы администрации Лужского района Алексея Голубева, который накануне был задержан в связи с обрушением моста на фольклорном фестивале. Об этом 26 июля сообщает 47news.ru.

«Ъ-СПб» писал, что сотрудники СК по Ленобласти задержали господина Голубева. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, 22 июля в Луге прошел фольклорный фестиваль, в ходе которого обрушился пешеходный мост. В результате погиб 70-летний местный житель, восемь человек пострадали. В этой связи Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ситуацией в Луге заинтересовался также глава СК Александр Бастрыкин, который потребовал представить ему доклад о ходе расследования дела.

Издание выяснило, что мост возвела компания местного предпринимателя Николая Федотова. По его словам, обрушившаяся конструкция — не мост, а «малая архитектурная форма». Господин Федотов считает, что причиной обрушения мог стать избыток людей, которые одновременно оказались на мосту.

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