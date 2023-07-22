В Луге при обрушении пешеходного моста погиб человек

В городе Луга Ленинградской области произошло обрушение пешеходного моста в центре города, в результате погиб один человек и не менее трех получили травмы. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Подробности трагедии рассказало издание 47news. В городе проходил фольклорный праздник «Ольгины берега», и к прибытию ладьи с «княгиней Ольгой» местные жители стали занимать удобный места на мосту. Около 15:00 конструкция рухнула под тяжестью собравшихся.

«Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел. Для проведения следственных действий на место происшествия направлен следователь отдела по расследованию особо важных дел, который возглавил следственную группу»,— говорится в сообщении регионального следкома.

Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим.

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