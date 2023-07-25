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В Ленобласти задержали замглаву администрации Лужского района после обрушения моста в Луге

Сотрудники СК по Ленобласти задержали первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате обрушения пешеходного моста в Луге. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 22 июля в городе Луге прошел праздник, организованный замглавой района. На мероприятии произошло обрушение деревянного моста, в результате чего семь человек получили травмы и один — погиб.

На месте случившегося опергруппа провела следственные мероприятия. В них участвовали в частности следователь по особо важным делам, а также криминалисты.

Замглавы Лужского муниципального района задержан и допрошен как подозреваемый.

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