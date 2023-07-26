В 2022 году население Японии сократилось на рекордные 800 тыс.

В прошлом году население Японии сократилось почти на 800 тыс., составив 122,42 млн человек. Такие данные сегодня, 26 июля, представило Министерство внутренних дел и коммуникации Японии.

Население страны сокращается 14-й год подряд, причем в последние годы все быстрее. В 2022 году в Японии было зафиксировано 1,56 млн смертей — рекорд за всю историю ведения статистики. Число рождений при этом впервые оказалось ниже 800 тыс.— 771 тыс.

Впервые за историю наблюдений население сократилось во всех 47 японских префектурах. Еще один рекорд — рост на 10,7% числа иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. Их число достигло почти 3 млн человек. Даже с учетом числа иностранцев население Японии сократилось на 511 тыс., до 125,42 млн.

В прошлом году сообщалось, что число пустующих жилых домов в Японии в 2023 году достигнет 10 млн. Это связано в первую очередь с сокращением населения страны.

Яна Рождественская