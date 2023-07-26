Эвакуацию крымских чиновников в Краснодар назвали украинским фейком

Информация об эвакуации чиновников Совмина Крыма в Краснодарский край является украинским фейком, заявил советник главы региона Олег Крючков.

«Мельчает ЦИПСо, в Краснодаре жарко и моря нет»,— написал он в своем Telegram-канале, приложив документ, якобы подписанный главой РК Сергеем Аксеновым о просьбе властей Краснодарского края помочь с «организацией рабочих мест, а также мест проживания сотрудников Совета министров Крыма на территории Краснодарского края».

Ранее в Крыму опровергли информацию о проблемах с ГСМ на полуострове.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь