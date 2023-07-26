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Коммерсантъ FM
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Памфилова: на участие в ДЭГ подано более 66 тыс. заявок

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания 26 июля рассказала подробности предстоящего единого дня голосования. В настоящее время для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано 66 169 заявлений, по месту нахождения — 4 706.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Что касается мобильного избирателя, на этой неделе начался прием. На голосование по месту нахождения, в котором по технологии "мобильный избиратель" — более 4 тыс. Это начало. Я думаю, что эти цифры будут стремительно нарастать. Вот вы видите, на дистанционное электронное голосование — более 66 тыс.»,— рассказала она (цитата по «РИА Новости»).

Глава ЦИК отметила, что в Москве подача заявлений на дистанционное электронное голосование не требуется, поскольку столица использует свою собственную платформу.

По данным ЦИК, на выборы в заксобрания в 20 российских регионах уже выдвинуто 8 488 кандидатов, на выборы глав субъектов — 125 кандидатов, 10 из них — самовыдвиженцы. На выборы различных уровней кандидатов представили 23 из 27 партий. В настоящее время в ЦИК уже поступило 91 обращение о нарушениях при организации выборов.

Выборы губернаторов, местных парламентов и довыборы депутатов Госдумы пройдут в России 8–10 сентября (единый день голосования назначен на 10 сентября). В частности, впервые пройдут выборы в региональные заксобрания новых регионах страны — в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также голосованием в парламентах будут выбраны и главы этих субъектов.

Милена Костерева

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