Аксенов объявил о переносе Ялтинского форума на более поздний срок

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировался 29–30 сентября в Москве, переносится на более поздний срок. Об этом сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. Он также опубликовал соответствующее распоряжение. Причины переноса и новые даты проведения мероприятия пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее ЯМЭФ неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Господин Аксенов говорил, что форум решили перенести в Москву в связи «с определенными логистическими особенностями».

Лаура Кеффер