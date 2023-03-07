Ялтинский экономический форум переедет в Москву

Ялтинский международный экономический форум проведут в Москве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В нынешнем году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее ЯМЭФ неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса.

Александр Дремлюгин, Симферополь