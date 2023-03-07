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Коммерсантъ FM
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Ялтинский экономический форум переедет в Москву

Ялтинский международный экономический форум проведут в Москве, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, ожидается, что ЯМЭФ-2023 пройдет в сентябре и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В нынешнем году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее ЯМЭФ неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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