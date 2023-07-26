МИД Финляндии не ожидает скорого снятия ограничений на въезд российских владельцев недвижимости

Замглавы отдела по вопросам иммиграции финского министерства иностранных дел Катя Луопаярви заявила, что снятие ограничений на въезд для россиян, которые владеют недвижимостью в Финляндии, не предвидится в ближайшее время, передает Yle.

Госпожа Луопаярви отметила, что сейчас руководящие принципы на уровне ЕС поощряют ужесточение визового режима с Россией. Она отметила, что, как правило, ограничения, введенные правительством, действуют до конца срока его полномочий. Однако при необходимости меры можно пересмотреть, сказала представительница МИД.

10 июля в Финляндии вступили в силу ограничения на въезд для российских предпринимателей, владельцев недвижимости и студентов. С конца сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Тогда власти республики разрешили россиянам въезд по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Эрдни Кагалтынов