«Зенит» в первом домашнем матче сезона обыграл «Ахмат» в Кубке России

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Клаудиньо (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова