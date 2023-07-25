«Зенит» в первом домашнем матче сезона обыграл «Ахмат» в Кубке России

Вечером во вторник, 25 июля, петербургский «Зенит» в первом домашнем матче нового сезона на «Газпром Арене» обыграл грозненский «Ахмат». Игра прошла в рамках очередного розыгрыша Кубка России и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
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Забитыми мячами у «Зенита» в этой встрече отметились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудинью (80-я).
Во втором тайме впервые на поле в составе «Зенита» вышел бразильский защитник с паспортом РФ, бывший игрок ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес.
Следующий матч в рамках чемпионата Российской премьер-лиги петербургская команда проведет 29 июля в гостях с ФК «Ростов».
Ранее «Ъ-СПб» писал о переходе в «Зенит» сербского защитника Страхини Эраковича и экс-голкипера «Сочи» Дениса Адамова.