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«Зенит» в первом домашнем матче сезона обыграл «Ахмат» в Кубке России

Вечером во вторник, 25 июля, петербургский «Зенит» в первом домашнем матче нового сезона на «Газпром Арене» обыграл грозненский «Ахмат». Игра прошла в рамках очередного розыгрыша Кубка России и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игроки команды «Зенит» во время матча

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игроки команды «Зенит» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак (слева) и главный тренер команды «Ахмат» Сергей Ташуев (справа) перед началом матча

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак (слева) и главный тренер команды «Ахмат» Сергей Ташуев (справа) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Клаудиньо (в центре) во время матча

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Клаудиньо (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игроки команды «Зенит» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Главный тренер команды «Зенит» Сергей Семак (слева) и главный тренер команды «Ахмат» Сергей Ташуев (справа) перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Клаудиньо (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Забитыми мячами у «Зенита» в этой встрече отметились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудинью (80-я).

Во втором тайме впервые на поле в составе «Зенита» вышел бразильский защитник с паспортом РФ, бывший игрок ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес.

Следующий матч в рамках чемпионата Российской премьер-лиги петербургская команда проведет 29 июля в гостях с ФК «Ростов».

Ранее «Ъ-СПб» писал о переходе в «Зенит» сербского защитника Страхини Эраковича и экс-голкипера «Сочи» Дениса Адамова.

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