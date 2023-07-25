Вратарь «Сочи» Денис Адамов переходит в «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли соглашения о переходе в состав сине-бело-голубых вратаря Дениса Адамова. С игроком подписан контракт по схеме «4+1», сообщили 25 июля в пресс-службе ФК «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тем временем другой голкипер и воспитанник петербургского клуба Никита Гойло проследует в обратном направлении - он продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2023/24. В минувшем сезоне вратарь защищал цвета «ПАРИ НН» из Нижнего Новгорода.

Денис Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В «Сочи» перешел в феврале 2021 года. В прошлом сезоне отыграл за черноморскую команду 21 матч во всех турнирах, пропустив в них 39 мячей.

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