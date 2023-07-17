Мариу Фернандес подписал контракт с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бразильским защитником Мариу Фернандесом. Соглашение с имеющим российский паспорт 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления на сезон, сообщает 17 июля пресс-служба ФК «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Сумма и другие подробности по контракту не приводятся.

Напомним, Мариу Фернандес ранее в течение 10 лет выступал за московский ЦСКА.

«Ъ-СПб» писал, что по данным СМИ, сине-бело-голубые могли выплатить его предыдущему клубу — бразильскому «Интернасьоналу» — порядка 360 тысяч евро.

Кто такой Мариу Фернандес и почему его трансфер может стать одним из самых скандальных в истории российского футбола, читайте в материале «Ъ-СПб» «Просто Марио».

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