Кулеба призвал поставить Украине F-16 для открытия нового зернового коридора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба связал вопрос поставок Украине истребителей F-16 американского производства с открытием коридора для вывоза украинского зерна. Он считает, что вопрос поставок самолетов уже решен, но реализация планов займет время.

Господин Кулеба заявил, что если у Киева будут F-16, то его страна «не будет подвергаться российскому шантажу при экспорте украинского зерна на мировые рынки». «Чем быстрее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищенный коридор»,— сказал он телеканалу France 24.

Украина получит американские истребители через несколько месяцев, заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен. В Белом доме говорили, что поставка планируется до конца года. Программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 планируют запустить Дания и Нидерланды. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что появление у ВСУ F-16 будет рассматриваться как угроза в ядерной сфере.

О переговорах по поставкам нового вооружения — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Леонид Уварчев