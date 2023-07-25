Господдержку аграриев упакуют в сервисы

Правительство продолжает трудиться над повышением эффективности механизмов господдержки в сельском хозяйстве. Подготовлен порядок работы новой информационной системы цифровых сервисов АПК — она позволит аграриям подавать заявки на получение госпомощи в электронном виде, а властям — с помощью сбора отчетности оценивать эффективность госрегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка зерновых культур в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Уборка зерновых культур в Крыму

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минсельхоз при поддержке Минцифры планирует с 1 января 2025 года запустить информационную систему цифровых сервисов АПК, постановление правительства об этом опубликовано на regulation.gov.ru. Как следует из документа, одна из главных функций системы — адресный и проактивный подход к господдержке. Для его обеспечения цифровые сервисы будут интегрированы с Единой системой идентификации и аутентификации и порталом «Госуслуги».

Хотя, как ранее заявляли в Минсельхозе, непопулярных мер поддержки у аграриев нет, об уже имеющихся инструментах осведомлены не все, в том числе, как показала практика, не знают о них и некоторые экспортеры агропродукции. Актуальность вопроса возрастает в связи с тем, что власти, как следует из заявлений представителей профильных министерств и ведомств, рассчитывают увеличивать присутствие российского продовольствия на мировых рынках.

Благодаря новой системе правительство надеется ускорить формирование механизмов предоставления мер господдержки в секторе АПК в электронном виде.

Ранее популярность подобных цифровых решений ставилась под сомнение, в том числе из-за отсутствия во многих населенных пунктах устойчивой интернет-связи. Привлечь аграриев к работе на платформе рассчитывают ее удобством: заявки на получение господдержки, как и отчетность по полученным субсидиям (что традиционно вызывает сложности), производители сельхозпродукции смогут подавать через единый электронный кабинет. Для того чтобы при сборе отчетности власти могли оценивать эффективность госрегулирования и формировать представление о социально-экономическом состоянии сельских территорий, система будет увязана с другими отраслевыми ГИС.

Законопроект о создании информационной системы цифровых сервисов АПК был внесен в Госдуму кабмином еще в декабре 2021 года — тогда необходимость в ней объяснялась желанием властей консолидировать разрозненную информацию о мерах господдержки в сельском хозяйстве и обеспечить их перевод в электронный вид. В мае 2022-го закон был принят, однако до сих пор описания конструкции новой системы не было. Возвращение к работе над ней спустя год объясняется общими успехами сектора АПК — теперь власти рассчитывают обеспечить ему не дополнительное стимулирование, а комплексную поддержку (см. «Ъ» от 4 и 12 июля).

Кристина Боровикова