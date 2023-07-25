«Возникнет очередная головная боль»

В Курске предложили запретить трансляцию музыки из недружественных стран, в том числе в торговых центрах. Причина — оскорбление традиционных ценностей и неуважение к русской культуре. Местный омбудсмен по правам человека не только поддержал начинание, но и предложил обратить внимание на репертуар кинотеатров. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные инициативы не всегда полезны для государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очередная региональная инициатива, на этот раз из Курской области, подразумевает запрет на трансляцию в публичных местах, в том числе торговых центрах, музыки и песен недружественных стран. Местный омбудсмен по правам человека Владимир Фирсов начинание не только поддержал, но и предложил расширить наступление на вражескую культуру, в частности, обратить внимание на репертуар местных кинотеатров.

Да, и кино у нас до сих пор не то показывают. Причем интересно, что Запад делать это не разрешает в рамках санкций, а мы все равно находим лазейки, дабы не лишать население голливудских произведений. Вспоминаем высказывание Дмитрия Анатольевича Медведева: «Ищите правильных пиратов».

То есть смысл такой — все равно будем смотреть назло, чтобы вам плохо сделать. В целом логично, главное — ведь найти идеологическое обоснование, чтобы не было претензий в пренебрежении традиционными ценностями. И, собственно говоря, если отказаться от недружественной продукции, те же кинотеатры рискуют разориться.

Но вот если фильмы будут запрещать по идеологическим соображениям, тогда, наверное, отрасль придется национализировать и возрождать что-то вроде Госкино СССР и официальное утверждение кинопродукции в специальных органах. Раньше это именовалось цензурой, сейчас можно назвать как-то по-другому, но сути это не изменит.

Таким образом мы подошли к существу проблемы. Казалось бы, очередная инициатива с мест, к этому нужно давно привыкнуть. Сейчас много чего предлагают разные общественники, в том числе и откровенно абсурдного.

Однако в современной России все чаще сталкиваются советское прошлое, назовем это так, и пока еще капиталистическое настоящее.

Частные кинотеатры и торговые центры пытаются привлечь аудиторию, демонстрируя интересные ей фильмы и прокручивая качественную музыку, которая часто происходит из недружественных стран. Если все это отменить, тогда будет унылый «совок». Кто не знает, что это такое, посмотрите старые фото и кинокадры передачи «В рабочий полдень» и «Утренняя почта», а также послушайте социально близких певцов, борцов с капитализмом и колониализмом.

В принципе, ладно, можно и с этим жить: слушать правильную музыку, смотреть такие же фильмы, если они, конечно, найдутся. Можно отказаться и от рыночной экономики, вернуть госцены, госмагазины, госкино и так далее.

Однако есть в стране некая прослойка населения, можно назвать ее элитами, которая будет жить так, как хочет: с западной музыкой, зарубежными фильмами и всеми остальными элементами сладкой жизни. Пока существует вот такое социальное расслоение, все эти инициативы «разгневанной общественности» вряд ли на 100% достигнут поставленных целей.

Хотя у бизнеса в сфере услуг с высокой долей вероятности возникнет очередная головная боль. Нельзя сказать, что это очень хорошо для государства, но, как говорится, ничего не поделаешь, — такова суть исторического момента.

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