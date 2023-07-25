Матвиенко считает излишним запрещать ЧВК в России

Совет федерации не разрабатывает законопроект о запрете частных военных компаний (ЧВК) в России. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, необходимости в подобном законе нет. Однако, если документ разработают в Госдуме, сенаторы его рассмотрят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В то же время госпожа Матвиенко подчеркнула, что все формирования должны воевать по принципу единоначалия исключительно под руководством Министерства обороны России.

26 июня первый замглавы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил о необходимости запретить работу ЧВК внутри России, разрешив только деятельность добровольческих организаций, предварительно заключивших контракты с Минобороны.

Однако глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас говорил, что также не видит необходимости в подготовке дополнительного законопроекта, определяющего правовой статус ЧВК в РФ. По его словам, на сегодняшний день достаточно приказа, согласно которому добровольческие формирования должны заключить контракт с Минобороны.

Милена Костерева