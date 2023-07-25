Евросоюз выделил Украине €1,5 млрд на восстановление инфраструктуры

Евросоюз (ЕС) направил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, деньги помогут стране «функционировать и восстановить инфраструктуру». Она пообещала, что помощи «будет больше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение выделить деньги госпожа фон дер Ляйен обосновала продолжающимися обстрелами территории Украины российскими военными. «Я решительно осуждаю удары России по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину»,— написала она.

В декабре 2022 года Совет ЕС согласовал выделение Украине в 2023 году макрофинансовой помощи на €18 млрд. В январе ЕК выплатила Киеву первый транш в €3 млрд. С марта страна ежемесячно получает по €1,5 млрд. Минобороны РФ уже несколько раз наносило удары по Одессе после прекращения 18 июля зерновой сделки, которую Россия отказалась продлевать из-за невыполнения ее условий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер