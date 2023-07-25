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Коммерсантъ FM
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Песков: Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на африканские государства перед саммитом Россия — Африка в Санкт-Петербурге оказывалось беспрецедентное давление со стороны США, Франции и других стран Запада. В то же время господин Песков подчеркнул важность запланированного на 27-28 июля саммита, поскольку на нем будет обсуждаться зерновая сделка.

«Нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы попытаться воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите»,— сказал он в ходе пресс-колла.

По мнению Дмитрия Пескова, позиция США, Франции и других государств должна осуждаться, поскольку они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров.

«Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие, о причинах этого, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Конечно же, обо всем этом пойдет разговор»,— заключил господин Песков.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 18 июля. 19 июля Украина сообщила ООН о решении создать альтернативный маршрут для поставок зерна. МИД России полагает, что восстановление зерновой сделки без России невозможно.

О последствиях прекращения продовольственного соглашения — в материале «Ъ» «Закрома не задарма».

Милена Костерева

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