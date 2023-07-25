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Глава Минобороны Украины Резников пообещал продолжить бить по Крымскому мосту

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские вооруженные силы продолжат атаковать территории Крыма и Крымский мост. Все эти цели они считают законными. В результате ударов, по словам господина Резникова, удастся снизить российскую обороноспособность и «спасти жизни украинцев».

Алексей Резников

Алексей Резников

Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters

Алексей Резников

Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters

Отвечая на вопрос CNN, желает ли Украина навсегда вывести Крымский мост из строя, глава Минобороны страны заявил, что разрушение логистических линий — «нормальная тактика». «Это должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них»,— объяснил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Украины о намерении продолжить нанесение ударов по Крымскому мосту, предположила, что «оплачивать» эти действия будут США, Великобритания и страны Евросоюза.

17 июля Крымский мост был атакован надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. 24 июля Минобороны России сообщило о пресечении атаки 17 украинских беспилотников на Крым. Обломками дронов был поврежден частный дом в Кировском районе и склад под Джанкоем, на котором начали детонировать боеприпасы. Власти объявили эвакуацию жителей из сел в радиусе 5 км.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Милена Костерева

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