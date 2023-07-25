Бастрыкин сообщил о 46 умерших в результате отравления «Мистером Сидром»

Общее число погибших от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» выросло до 46 человек. После употребления суррогатного алкоголя пострадал 61 человек. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день в одном производстве соединены 28 уголовных дел. По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз»,— сообщил глава СКР.

Александр Бастрыкин сказал, что нужно повысить требования не только к производителям, но и к продавцам легкой алкогольной продукции. Сейчас для производства сидра достаточно создать фирму с уставным капиталом в 10 тыс. руб., акцизная марка не требуется, отметил он. Для производства более крепких алкогольных напитков, отметил глава СКР, нужно общество с уставным капиталом почти в 10 млн руб.

Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди», фиксируются с 5 июня. В нем обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 17 июня сообщил, что общее число пострадавших от употребления суррогатного сидра в России составило 106, 36 человек погибли. Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Сейчас он находится под арестом.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Милена Костерева