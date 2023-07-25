Силуанов рассказал о недешевом финансировании дефицита бюджета

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Аргументы и факты» признал, что финансирование дефицита федерального бюджета обходится недешево в силу ограниченной емкости внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Емкость нашего внутреннего рынка ограничена, чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки»,— пояснил господин Силуанов.

«Банки говорят: давайте больше доходности по этим бумагам. Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция — 3,6%, ставка ЦБ — 8,5%, а мы по 11% занимаем», — говорит министр.

«Инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже. Они же рыночники, хоть и наши, отечественные»,— отметил господин Силуанов.

В связи с этим, пояснил он, идет рост ставок по кредитам — выше тех значений, под которые они выдаются государству. «Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы — стоимость займов была ниже. Тогда и на рынке кредитования ставки снизятся»,— пояснил он.

По прогнозам Минфина, по итогам 2023 года дефицит составит от 2% ВВП — 2 трлн 925,3 млрд руб. Для финансирования расходов и погашения долговых обязательств Минфин планирует занять на рынке 3,5 трлн руб.

Подробнее — в материале «Бюджет не дотянул до базы».