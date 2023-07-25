Под окнами московской многоэтажки нашли труп с 11 ножевыми ранениями

Тело 30-летнего мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли недалеко от многоэтажного дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

«24 июля 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеварова в Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений»,— сказала представительница местного управления СКР.

По предварительным данным, убитый пил вместе с 31-летним знакомым в квартире на 11 этаже. Его знакомого обнаружили пьяным. Труп мужчины могли выкинуть из окна.

Анастасия Ларина