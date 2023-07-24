Под Бахмутом в результате атаки беспилотника ранен журналист AFP

Видеожурналист AFP 35-летний Дилан Коллинз был ранен сегодня, 24 июля, в результате атаки беспилотника во время репортажа с украинской артиллерийской позиции в лесу недалеко от Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщили репортеры AFP, ставшие свидетелями атаки. Врачи, обследовавшие господина Коллинза, заявили, что его жизнь вне опасности. Чей беспилотник нанес удар, AFP не сообщает.
Дилан Коллинз
Фото: из личного архива Дилана Коллинза
«Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента»,— говорится в заявлении директора AFP по Европе Кристин Бухаджиар. Отмечается, что господин Коллинз получил множественные осколочные ранения, его доставили в ближайшую больницу, он находится в сознании и общается с коллегами.
Дилан Коллинз, гражданин США, проживающий в Ливане, работает на AFP с 2018 года и в настоящее время является видеокоординатором агентства по Ливану и Сирии. Много работал в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и освещал войну в Нагорном Карабахе в 2020 году. На Украине находится по заданию редакции. Журналист совершает регулярные поездки в эту страну с начала военной операции.
22 июля в Запорожской области в результате обстрела погиб корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, журналист «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. В Донецкой области в этот же день при обстреле был ранен оператор немецкой Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом) Евгений Шилко.
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