Пять стран ЕС призвали сохранить ограничения на сухопутный импорт украинского зерна

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия просят Еврокомиссию продлить запрет на ввоз украинского зерна сухопутным путем. Ограничение было введено в мае до 15 сентября. Польша пообещала самостоятельно продлить запрет, если это не сделает Евросоюз.

О желании пяти стран продлить запрет сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает Reuters. Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш поддержал этот призыв.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что власти не дадут дестабилизировать свой рынок. «Я хочу прямо сказать — мы не откроем этой границы. Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами»,— заявил господин Моравецкий (цитата по ТАСС).

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау накануне, 18 июля, заявил, что суда с украинским зерном должны продолжать ходить через Черное море, несмотря на выход России из зерновой сделки.

Еврокомиссия в начале мая запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Решение было принято после того, как эти страны сами ввели ограничения на национальном уровне. Они объясняли это проблемами местных фермеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Леонид Уварчев