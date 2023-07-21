Польша заявила, что будет поддерживать Украину только на выгодных для себя условиях

Польские власти будут поддерживать Украину только в том, что выгодно для Польши, заявил замглавы польского МИДа Павел Яблоньский. Так он отреагировал на слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, который раскритиковал планы Польши по продлению запрета на ввоз украинского зерна. Господин Шмыгаль назвал это недружественным и популистским шагом, который, по его словам, ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.

Господин Яблоньский сказал, что «это не слишком дипломатичное, не слишком рассудительное заявление». Замглавы МИД Польши уточнил, что Варшава предоставляет Киеву «огромный объем поддержки». Он призвал Дениса Шмыгаля не проявлять агрессию, а проанализировать, «что Польша действительно сделала для Украины». «Мы всегда поддерживаем Украину в таких сферах и в таком объеме, как это выгодно для Польши. Если у нас есть темы, в которых мы не соглашаемся, а такие темы есть, то мы не стесняемся ясно об этом говорить»,— уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию продлить запрет на ввоз украинского зерна сухопутным путем. Ограничение было введено в мае из-за жалоб местных фермеров, эта мера действует до 15 сентября. Польша пообещала самостоятельно продлить запрет, если это не сделает Евросоюз.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Лаура Кеффер