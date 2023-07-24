Уральский банк реконструкции и развития подал иск к Euroclear

В Арбитражный суд Свердловской области подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. Уральский банк реконструкции и развития (ПАО УБРиР). Исковое заявление подано сегодня, 24 июля, документа, объясняющего суть претензий, в картотеке дел суда пока нет.

Это не первый иск, поданный после того, как в европейском депозитарии Euroclear после начала военной операции начали блокировать российские активы.

На днях в Арбитражных суд Москвы иск о взыскании в общей сложности 2 млрд руб. с Euroclear подали восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк. Эту сумму они требуют в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и взыскания начисленных, но не полученных сумм.

Также, как сообщает «Интерфакс», в июне-июле в Арбитражный суд Москвы обратился Роман Прудентов с претензиями в размере 57,2 млн руб., до этого в этот же суд поступил иск УК «Первая» на 184,8 млрд руб., в Арбитражный суд Иркутской области — от инвесткомпании «Энергия-Инвест» на 143,9 млн руб., иск к Euroclear на $28 тыс. подала индивидуальный предприниматель Элида Хасанова.

По данным на январь, в Euroclear и еще одном европейском депозитарии, Clearstream, были заблокированы активы россиян на 5,7 трлн руб. Из них 20% приходилось на активы розничных инвесторов.

Об исках читайте в публикации «Ъ FM» «Инвесторы составляют иск».

Мария Федотова