Половину здания УрФЮИ не смогли продать за 500 млн рублей

В Екатеринбурге не состоялись торги по продаже половины доли собственности в здании Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ, признан банкротом осенью 2019 года) с начальной ценой в 500 млн руб., рассказали «Ъ-Урал» организаторы аукциона — ООО «Аукционный центр».

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В связи с этим объект выставлен на повторные торги, начальная цена снижена до 450 млн руб. Ранее сообщалось, что новый собственник может получить долю в 5,9 тыс. кв. м. Общая площадь семиэтажного здания, расположенного на а улице Карла Либкнехта, составляет 11,9 тыс. кв. м. В здании есть подвал и цокольный этаж.

Проведения повторного аукциона назначено на 30 августа 2023 года. Напомним, имущество института выставляли на торги в 2020 году. Однако продажу здания в центре города через суд заблокировал бывший ректор института Владислав Назаров.

УрФЮИ, одним из выпускников которого считается спикер екатеринбургской гордумы Игорь Володин, не ведет обучение с 2016 года. В том году Рособрнадзор лишил его государственной аккредитации. По данным ведомства, в деятельности вуза нашли «многочисленные нарушения федерального законодательства». Сейчас конкурсный управляющий института Ольга Рущицкая пытается через суд привлечь Владислава Назарова к субсидиарной ответственности и взыскать с него в пользу вуза 284,9 млн руб.

Диана Сунагатуллина

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