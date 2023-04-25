Половину здания УрФЮИ выставили на торги за 500 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу половину доли в здании Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ, признан банкротом осенью 2019 года), говорится на сайте «Торги-ру». Аукцион начинается от 500 млн руб. Новый собственник может получить долю в 5,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Общая площадь семиэтажного здания, расположенного на а улице Карла Либкнехта, составляет 11,9 тыс. кв. м. В здании есть подвал и цокольный этаж. Дата окончания торгов — 2 июня.

Напомним, имущество института выставляли на торги в 2020 году. Однако продажу здания в центре города через суд заблокировал бывший ректор УрФЮИ.

УрФЮИ не ведет обучение с 2016 года. В том году Рособрнадзор лишил его государственной аккредитации. По данным ведомства, в деятельности вуза нашли «многочисленные нарушения федерального законодательства». Рособрнадзор требовал пересмотреть кадровую политику, привести в соответствие требованиями образовательные программы по юриспруденции и экономике, создать фонды оценочных средств, научно-методическое сопровождение.

Диана Сунагатуллина

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