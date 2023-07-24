Кассация вернула на новое рассмотрение дело о взыскании 285 млн рублей с бывшего ректора УрФЮИ

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего ректора Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) Владислава Назарова и взыскании с него в пользу вуза 284,9 млн руб. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. Исковое заявление подавала конкурсный управляющий УрФЮИ Ольга Рущицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проблемы у УрФЮИ, одним из выпускников которого считается спикер екатеринбургской гордумы Игорь Володин, начались еще в 2016 года, когда Рособрнадзор отозвал лицензию. Через год Владислав Назаров зарегистрировал Уральский гуманитарно-технологический институт (УГТИ), но вскоре УрФЮИ вернули лицензию. В 2019 году Арбитражный суд Свердловской области признал УрФЮИ банкротом по заявлению компании «Лоза», основанной бывшей супругой ректора Анжеликой Виноградовой.

Как говорится в материалах дела, к субсидиарной ответственности Владислав Назаров был привлечен решением Арбитражного суда Свердловской области в феврале 2022 года. Постановлением Семнадцатого Апелляционного суда в конце декабря 2022 года решение оставлено без изменения. В мае 2023 года господин Назаров обратился в кассационный суд для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам.

Ранее Владислав Назаров привлекался к субсидиарной ответственности по всем долгам УрФЮИ, в том числе в 2020 году по заявлению ООО «Лоза». Тогда основанием для подачи иска явился факт перечисления УрФЮИ в пользу УГТИ по договору займа 284,9 млн руб. «По убеждению кассатора, судам следовало квалифицировать операции по перечислению денежных средств от УрФЮИ к УГТИ как единую сделку, направленную на вывод активов, а привлечение к ответственности дважды за одно и то же деяние недопустимо»,— говорится в решении суда.

Суд первой инстанции заново приступит к рассмотрению дела 17 августа.

Диана Сунагатуллина

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