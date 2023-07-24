Похороны главы «Икс Холдинга» Антона Черепенникова пройдут 25 июля

Похороны главы «Икс Холдинга» Антона Черепенникова, скончавшегося на 41-м году жизни, состоятся 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Наша миссия была придумана именно им: "Оставить наследие, выдающуюся отечественную инженерную школу". Он часто говорил: "Моя мечта — сделать так, чтобы наше дело жило после нас". Очень жаль, что ему лично не удастся реализовать еще множество своих грандиозных планов и идей, но мы приложим все усилия, чтобы продолжить начатое Антоном»,— рассказали «Ъ» в «Икс Холдинге».

В компании сообщили, что похороны предпринимателя по просьбе его семьи будут непубличными: на них будут присутствовать только друзья, родные и коллеги Антона Черепенникова.

О смерти Антона Черепенникова компания сообщила 22 июля. Предварительной причиной смерти бизнесмена в «Икс Холдинге» назвали остановку сердца. Собеседник «Ъ», близкий к холдингу, уточнял, что у Антона Черепенникова в последнее время были проблемы с сердцем.

Антон Черепенников ранее входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «МегаФон», был совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». В 2018 году он учредил многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», которая объединяет более 30 технологических компаний. Компании, входящие в эту группу, занимаются в том числе поставками IT-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой».

В 2020 году бизнесмен передал USM 100% «ИКС Холдинга» в обмен на 10% «ЮэСэМ Телеком». В 2020–2022 годах был операционным директором «ЮэСэМ Телекома», ему принадлежало 10% в компании. В марте 2022-го вышел из состава компании и выкупил у нее «ИКС Холдинг». В июне 2023 года независимое рейтинговое агентство «Технологии доверия» оценило «ИКС Холдинг» примерно в 300 млрд. рублей.

Александр Кислов