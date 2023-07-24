Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Похороны главы «Икс Холдинга» Антона Черепенникова пройдут 25 июля

Похороны главы «Икс Холдинга» Антона Черепенникова, скончавшегося на 41-м году жизни, состоятся 25 июля.

Антон Черепенников

Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Антон Черепенников

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

«Наша миссия была придумана именно им: "Оставить наследие, выдающуюся отечественную инженерную школу". Он часто говорил: "Моя мечта — сделать так, чтобы наше дело жило после нас". Очень жаль, что ему лично не удастся реализовать еще множество своих грандиозных планов и идей, но мы приложим все усилия, чтобы продолжить начатое Антоном»,— рассказали «Ъ» в «Икс Холдинге».

В компании сообщили, что похороны предпринимателя по просьбе его семьи будут непубличными: на них будут присутствовать только друзья, родные и коллеги Антона Черепенникова.

О смерти Антона Черепенникова компания сообщила 22 июля. Предварительной причиной смерти бизнесмена в «Икс Холдинге» назвали остановку сердца. Собеседник «Ъ», близкий к холдингу, уточнял, что у Антона Черепенникова в последнее время были проблемы с сердцем.

Антон Черепенников ранее входил в совет директоров холдинга USM и оператора связи «МегаФон», был совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». В 2018 году он учредил многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», которая объединяет более 30 технологических компаний. Компании, входящие в эту группу, занимаются в том числе поставками IT-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой».

В 2020 году бизнесмен передал USM 100% «ИКС Холдинга» в обмен на 10% «ЮэСэМ Телеком». В 2020–2022 годах был операционным директором «ЮэСэМ Телекома», ему принадлежало 10% в компании. В марте 2022-го вышел из состава компании и выкупил у нее «ИКС Холдинг». В июне 2023 года независимое рейтинговое агентство «Технологии доверия» оценило «ИКС Холдинг» примерно в 300 млрд. рублей.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...