«Северсталь» в первом полугодии нарастила выпуск стали на 6%

«Северсталь» по итогам первого полугодия увеличила выпуск стали на 6% год к году, до 5,65 млн тонн. Выпуск чугуна вырос на 6%, до 5,64 млн тонн, следует из отчетности.

Продажи стальной продукции компании увеличились на 9% в годовом выражении, до 5,47 млн тонн. Продажи полуфабрикатов снизились на 10%, а продажи коммерческого проката выросли на 19%, до 2,38 млн тонн.

По итогам второго квартала выпуск стали вырос на 9%, а производство чугуна — на 7%. Продажи металлопродукции за этот период сократились на 2%. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заявил, что во втором квартале на мировых рынках «была довольно сложная ситуация».

«Падение началось в марте на фоне снижения спроса на сталь в Китае. Объем производства стали в Китае рос на протяжении большей части первого квартала. При этом рост спроса на сталь со стороны конечных потребителей оказался не такой высокий, как ожидалось в начале года»,— сказал он.

Металлургические компании пытаются увеличить использование металлоконструкций в строительстве в РФ на фоне снижения возможностей экспорта. В частности, Evraz в этом году ждет удвоения выручки в этом сегменте до 8 млрд руб., а «Северсталь» начала расширять производственные мощности.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Металлурги льют как надо».

Лаура Кеффер