Карпин рассказал о провале планов на игру из-за запрета FIFA на регистрацию новых футболистов «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал запрет для команды регистрировать новых футболистов, который был введен Международной федерацией футбола (FIFA) из-за долга «Ростова» перед шведским «Норчепингом». По словам господина Карпина, из-за этих ограничений все планы «Ростова» по участию футболистов в предстоящих матчах «похерились».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы узнали позавчера, что, возможно, не разрешат заявку новичков. Конечно, это повлияло на подготовку к матчу с "Факелом". И не только. У нас сейчас три игры за шесть дней, так что все планы по участию футболистов в этих матчах… Они были, но они, естественно, похерились. Что есть, то есть»,— рассказал господин Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» (цитата по Sport24).

В отношении российской команды FIFA ввела санкции из-за долга перед шведским «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022-го. Однако «Норчепинг» не смог получить переведенные за трансфер деньги и отправил их обратно в Россию.

Президент клуба Арташес Арутюнянц связал отказ банка принять деньги с политическими мотивами. «Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. "Ростов" по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров»,— объяснил он. Из-за запрета FIFA «Ростов» не смог зарегистрировать четырех новичков: Мохаммада Мохеби, Романа Акбашева, Алексея Ионова и Евгения Чернова.

Милена Костерева