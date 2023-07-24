Песков отверг причастность России к повреждению собора в Одессе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что российские вооруженные силы не наносят ударов по гражданским объектам Украины. По его словам, в случае со Спасо-Преображенским собором в Одессе, который сильно пострадал при взрывах в ночь на 23 июля, речь идет об антиракетах, «которые сами разрушили храм».

«Мы неоднократно заявляли и можем это повторить: наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более по храмам, церквям и другим подобным объектам. Там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что обвинения украинской стороны в повреждении Спасо-Преображенского собора в адрес России являются абсолютной неправдой. «Подобные обвинения мы не принимаем»,— заключил он.

Спасо-Преображенский кафедральный собор считается крупнейшим православным храмом в Одессе. В ночь на 23 июля собор получил значительные повреждения из-за серии мощных взрывов. Власти Украины утверждали, что собор пострадал из-за атаки вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что причиной разрушения Спасо-Преображенского собора стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».