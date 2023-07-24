МИД России назвал атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Министерство иностранных дел России прокомментировало атаку двух беспилотников по зданиям в Москве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с RTVI назвала произошедшее актом международного терроризма. По данным Минобороны РФ, за атакой стоят вооруженные силы Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 24 июля около 4:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум зданиям. Как уточнило Минобороны, беспилотников было два. Оба были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По данным ТАСС, первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Ответственность за удары по столичным зданиям российское оборонное ведомство возложило на «киевский режим».