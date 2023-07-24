ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

В России увеличилось число финансовых пирамид, маскирующихся под экономические онлайн-игры, заявили «Известиям» в Центробанке (ЦБ). По его данным, более 22% таких проектов обещали пользователям быстрый и легкий заработок внутри игры — в формате «заплати и выиграй».

Как уточнили в ЦБ, большинство пирамид — это небольшие анонимные проекты с коротким сроком длительности и незначительной суммой участия. Их организаторы таргетируют предложения с учетом возраста и предпочтений потенциальных участников, а для продвижения используют соцсети и мессенджеры.

В ЦБ назвали особенностью таких проектов отсутствие соревновательного элемента. По мнению регулятора, увеличение количества финансовых пирамид связано «с текущей экономической ситуацией и заинтересованностью населения в допзаработке». «Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях»,— добавил регулятор.

Сейчас известно около 100 разновидностей подобных игр, рассказал директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. «Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Это, например, такие проекты, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies Mining Farm и другие. Создатели таких приложений уверяют, что при вложениях в 2–5 тыс. руб. и должных навыках стратега можно развить свой игровой бизнес и получить реальные деньги с возможностью их вывода»,— пояснил он.

ЦБ сообщал, что в первом полугодии число финансовых пирамид увеличилось на 19% год к год, до 1139. Было возбуждено около 70 уголовных дел, более 300 — административных. Доступ к свыше 5 тыс. ресурсов ограничен. Почти 60% этих проектов принимали взносы в криптовалюте. Основной рост пришелся на краткосрочные «псевдоинвестиционные интернет-проекты», в том числе в мессенджерах и соцсетях. Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута призывал усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов.

Лаура Кеффер