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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге задержали капитана затонувшего катера

Сотрудники петербургского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления (МСУ) на транспорте СКР задержали капитана судна Сarver 41, который ранее скрылся от следствия. Судно затонуло, в результате инцидента один человек скончался в больнице.

«Следователями задержаны капитан судна 1984 г. р., который после происшествия скрылся, и мужчина 1979 г. р., которому собственником было передано судно для проведения ряда мероприятий с ним»,— говорится в сообщении МСУ.

Отмечается, что следствие намерено просить в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Катер Сarver 41 с капитаном и восемью пассажирами на борту затонул в акватории Финского залива днем 21 июля. Люди были спасены и доставлены на берег. Один человек позже скончался. Как писала «Фонтанка», предположительно причиной смерти стал сердечный приступ, а не утопление. Сегодня, 23 июля, следствие начало подъем судна.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург

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