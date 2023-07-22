СКР расследует гибель пассажира яхты, затонувшего в акватории Финского залива

Управление Следственного комитета России (СКР) на транспорте в СЗФО устанавливает подробности происшествия с моторной яхтой, произошедшего 21 июля в Финском заливе. В результате затопления судна один человек погиб.

По предварительным данным следствия, яхта Сarver 41 начала тонуть в результате технического повреждения, вероятно, лопнувшей выхлопной трубы. Погибший мужчина, как пишет 78.ru со ссылкой на очевидцев, сам бросился в воду после аварии, его удалось вытащить, но в больнице он скончался. Остальные четыре пассажира спасло проплывающее мимо судно.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшим к гибели человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Параллельно проверку организовала региональная транспортная прокуратура.

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