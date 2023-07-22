В Иркутске суд аннулировал брак между лицами, «переменившими пол»

Октябрьский районный суд Иркутска признал недействительным брак между лицами, «переменившими пол». Это как минимум второй известный случай об аннулировании брака из-за смены пола в этом году.

О решении иркутского суда рассказал глава службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов, подводя итоги работы за первую половину 2023 года. С иском в суд обратилась сама служба ЗАГС и прокурор Октябрьского района города. Из слов господина Митусова неясно, сменили ли пол оба супруга или только один из них.

Валерий Митусов не уточнил, когда прошло заседание суда, но он утверждает, что такое решение стало первым в России и «создало прецедент». В марте стало известно, что Центральный райсуд Тюмени признал незаконным брак после того, как один из супругов сменил пол. Аннулировать семейные отношения потребовала местная прокуратура, ссылаясь на Семейный кодекс.

Госдума на этой неделе приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Документ за авторством 406 депутатов из всех фракций был одобрен единогласно. Уже сменившим пол запретили усыновлять детей, их брак будет аннулирован.

Подробнее о решении суда в Тюмени — в материале «Ъ» «Семье не дали стать однополой».

Леонид Уварчев