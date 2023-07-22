Попавший под обстрел в Запорожской области военкор «Известий» Польшаков перенес операцию

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который получил ранения при обстреле в Запорожской области, сообщил, что перенес операцию на стопе. При этом, по его словам, три осколка еще остаются в его теле. У попавшего под обстрел оператора «Известий» Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение»,— сказал господин Польшаков (цитата по «Известиям»).

Ранее сегодня, 22 июля, «РИА Новости» сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева. По данным Минобороны, 33-летний мужчина погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ села Пятихатки Запорожской области.

В результате обстрела ранения помимо журналистов «Известий» получил также фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Накануне агентство сообщило, что он доставлен в больницу в Симферополе.

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Эрдни Кагалтынов