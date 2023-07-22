ВМС Великобритании обучают военнослужащих ВСУ разминированию

Водолазы британских военно-морских сил (ВМС) вместе со специалистами по обезвреживанию бомб из стран НАТО обучают украинских военных разминированию и безопасному поиску взрывных устройств под водой. В обучении задействованы эксперты из США, Франции, Бельгии и Грузии, сообщает пресс-служба британских ВМС.

Тренировки проводятся на озере Лох-Эве на северо-западе Шотландии. Лейтенант Али Эйндоу, командующий первым водолазным подразделением «Дельта», заявил, что водолазы ВМС Украины «были великолепны». «Моряки из Delta Diving Unit 1 и эскадрильи оперативной поддержки DTXG провели обучение вместе с союзниками по НАТО… опираясь на существующие знания и навыки украинской экспедиционной противоминной группы»,— сказано в пресс-релизе ВМС.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес накануне заявил, что Великобритания отправила Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем было запланировано год назад. Так, вместо 16 тыс. снарядов Украина получила более 200 тыс. единиц. Также Киев получил 14 танков Challenger 2 и не менее 5 млн единиц противопехотного оружия (минометы и гранатометы).

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Лаура Кеффер