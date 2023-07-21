Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Великобритания отправила Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем было запланировано год назад. Так, вместо 16 тыс. снарядов Украина получила более 200 тыс. единиц. Об этом сообщил министр обороны Бен Уоллес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Несмотря на то что в небольшом количестве областей (в частности в сфере противотанковых боеприпасов и стрелкового оружия) мы поставили меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и события на поле боя»,— рассказал Бен Уоллес, его слова приводит The Independent.

По оценке министра обороны, с апреля 2022 года по март 2023-го Великобритания потратила на военную поддержку Украины £2,3 млрд (примерно $2,9 млрд). Он также отметил, что Великобритания занимает второе место по объектам военной помощи Украине после США.

Как сообщил Бен Уоллес, кроме артиллерийских снарядов на Украину было поставлено 14 танков Challenger 2, а также 4 тыс. боеприпасов для них, и не менее 5 млн единиц противопехотного оружия (минометы и гранатометы), 1,5 тыс. единиц противовоздушного оружия. Военную помощь Украине поддерживают около 70% британцев.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина