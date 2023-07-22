В России за полгода зарегистрировано более 1 тыс. преступлений террористического характера

За шесть месяцев 2023 года в России зафиксировали 1193 преступления террористического характера. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

72 преступления террористической направленности пресекли на стадии приготовления, что на 71,4% больше, чем в прошлом году. В целом было зафиксировано наименьшее число таких преступлений за последние три года. За полгода также выявили 734 преступления экстремистской направленности, что на 5,3% меньше год к году.

18 июля в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Инициатива предполагает наказание от штрафа в размере до 300 тыс. руб. до пяти лет лишения свободы.

Подробности — в материале «Ъ» «Экстремизму конца-краю не видно».

Лаура Кеффер