Салливан: контрнаступление Украины идет тяжело

Контрнаступление Украины идет тяжело, как и прогнозировал Белый дом, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, украинская армия теряет много военных.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым»,— сказал господин Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (трансляция велась на сайте NTD).

Помощник американского лидера не стал отвечать на вопрос, верно ли то, что «настоящее контрнаступление лишь предстоит». Он только отметил, что контрнаступление началось тогда, когда первый солдат «вышел на позицию и рискнул жизнью».

Господин Салливан обратил внимание, что Киев располагает «значительными объемами сил», которые еще не были отправлены в бой. Украина, по его словам, выбирает момент, чтобы эти силы имели «максимальный эффект» в бою. «И мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого. Но в итоге решение примут они»,— добавил помощник президента США.

Украинские войска, по информации Минобороны РФ, начали широкомасштабное контрнаступление 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». На этом фоне украинские политики просят союзников ускорить поставки вооружения.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Союзники Киева вернулись на землю».

Леонид Уварчев