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Коммерсантъ FM
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Эрдоган обсудил с Зеленским детали продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подробно обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским продление соглашения о черноморском зерновом коридоре. Телефонный разговор состоялся по запросу украинской стороны, сообщает канцелярия турецкого президента.

«В ходе разговора лидеры подробно обсудили продление Соглашения о Черноморском зерновом коридоре»,— приводит издание En Son Haber выдержку из сообщения канцелярии президента Турции. Господин Зеленский в своем Telegram-канале о разговоре с господином Эрдоганом не сообщает.

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. Вернется к ней Москва только после выполнения второй части стамбульских договоренностей — разблокировки доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки.

19 июля Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в черноморские порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Сегодня, 21 июля, президент Турции заявил, что планирует в ближайшее время обсудить зерновую сделку с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Помутилося Черное море».

Мария Федотова

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