Суд в Воронеже оправдал перевозчика, обвиняемого в хищении субсидий

Ленинский районный суд в Воронеже вынес оправдательный приговор по уголовному делу гендиректора и владельца занимающегося автобусными перевозками ООО «Экспресс» из Острогожска Сергея Логвина. Судья Александр Курьянов счел господина Логвина невиновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила адвокат бизнесмена Наталия Ступникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, господина Логвина обвиняли в якобы произошедшем хищении бюджетных субсидий. Следствие, которое, по данным «Ъ-Черноземье», вел региональный главк МВД, заявляло, что бизнесмен в марте-июле 2021 года получил из областного бюджета 1,1 млн руб. бюджетных субсидий, предоставив «подложные финансовые документы». Средства предназначались на компенсацию потерь из-за регулирования тарифов на перевозку льготников. Решение о выделении денег принимал департамент промышленности и транспорта правительства области. Он и понес «ущерб в особо крупном размере», считают правоохранители.

Бизнесмен с начала разбирательства отвергал обвинения, говоря, что его начали преследовать после спора с властями в арбитраже. Он также заявлял «Ъ-Черноземье», что следствие пыталось принудить его к «оговору».

«Оправдательный приговор — закономерный итог долгой и упорной борьбы,— сказала «Ъ-Черноземье» адвокат Наталия Ступникова.— Предъявленное обвинение было абсолютно абсурдно и показывало крайний непрофессионализм следователя. Фактически мой подзащитный был обвинен в получении субсидии, которой в Воронежской области никогда не было — на компенсацию лизинговых платежей, которые никогда не являлись предметом отдельного субсидирования. Возникший по вопросу обоснованности учета этих платежей хозяйственный спор, который до сих пор рассматривается в арбитражном суде, искусственно перетянули в уголовную плоскость»

По данным «Ъ-Черноземье», сторона защиты ожидает, что прокуратура Воронежской области обжалует приговор.

Судья Александр Курьянов ранее рассматривал ряд уголовных дел известных в регионе предпринимателей и управленцев: депутата Романа Жогова, бывшего директора «Почты России» Юрия Бесхмельницына, арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, ректора Воронежского технического госуниверситета Сергея Колодяжного, совладельца ЧОП «Бумеранг» Александра Гончарова и других. Большинство из этих дел завершились обвинительными приговорами.

Подробнее о ходе расследования — в материале «Ъ-Черноземье»

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