Минпромторг РФ: иностранные домашние аппараты ИВЛ не подпадут под запрет на закупку

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что запрет на закупку зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) коснется только стационарных аппаратов для интенсивной терапии, оборудование для домашней вентиляции легких не попадет в перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Осьмаков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Василий Осьмаков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Аппараты, которые вызвали наибольшую обеспокоенность у пациентского и врачебного сообщества, прежде всего аппараты для домашней вентиляции легких, не попадут в перечень "запрета"»,— говорится в заявлении ведомства (цитата по Telegram-каналу Минпромторга).

По словам замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова, речь идет лишь о возможном запрете на закупку только стационарных аппаратов ИВЛ иностранного производства для интенсивной терапии, соответствующих нескольким кодам вида медизделия. Их на сегодняшний день выпускают семь отечественных производителей.

Минпромторг сообщил, что проект постановления прошел необходимые общественные обсуждения и получил десять комментариев. Финальная версия документа будет «сформулирована с учетом полученной от граждан и организаций обратной связи».

В Минпромторге также указывали, что запрет на иностранные ИВЛ нужен для поддержки российских предприятий. В ведомстве считают, что местные производители способны покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме. Однако гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов рассказал «Ъ», что в ряде случаев, например когда речь идет о терапии недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями, «возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно». Девять крупных российских благотворительных фондов в конце июня обратились к Минпромторгу с просьбой не вводить данный запрет.

Подробнее о возможном запрете иностранных аппаратов ИВЛ для госбольниц — в публикации «Ъ» «Вдыхай отечественное».

Александр Кислов